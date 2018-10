Secretário do Tesouro dos EUA descarta risco de contágio de desaceleração económica da China

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, não acredita num risco de contágio de desaceleração económica na China, após o crescimento mais fraco do setor no país desde a crise financeira global, que poderia estender-se para outros mercados emergentes e desestabilizar os mercados financeiros dos EUA, indica a agência “Reuters” este domingo, 21 de outubro.

“Não estou preocupado com a desestabilização dos nossos mercados”, referiu Steven Mnuchin em entrevista à agência em Jerusalém no início de uma visita ao Médio Oriente. “De um modo geral, neste momento, não vejo risco de contágio”, afirmou.

O crescimento anual da economia chinesa foi de 6,5% no terceiro trimestre, em comparação com os 6,6% esperados e os 6,7% alcançados no segundo trimestre, informou a Agência Nacional de Estatísticas da China na passada sexta-feira. Este resultado marca o crescimento trimestral do produto interno bruto trimestral mais fraco desde o primeiro trimestre de 2009, no auge da crise financeira global.

Os planos para as negociações bilaterais de comércio para resolver a disputa estagnaram, provocando uma disputa de ações internas, pressionando a economia chinesa e o enfraquecimento da moeda.

Questionado se a desaceleração da economia na China enfatizava a necessidade de negociações, Steven Mnuchin sublinhou que “não, a importância é que estamos focados em ter um campo de atuação mais nivelado no nosso relacionamento económico com eles”.