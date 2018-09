Em declarações à agência Lusa, a dirigente do SEP (Sindicato dos Enfermeiros Portugueses), Guadalupe Simões, adiantou que “a principal reivindicação” dos sindicatos se prende com a apresentação por parte do Governo de uma proposta que esteja de acordo com os compromissos inscritos no âmbito do protocolo negocial.

Leia o artigo completo AQUI.