Sociedade de Desenvolvimento não comenta dúvidas sobre a Zona Franca

Sem comentários a fazer nesta fase. Esta é também a posição da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), a entidade responsável pela gestão, administração e promoção do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), relativamente à Zona Franca.

Depois de António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ter optado por não responder à deputada do Bloco de Esquerda sobre as dúvidas quanto à fiscalização exercida pelo Estado português no que diz respeito às empresas licenciadas na zona franca da Madeira e ao controlo dos postos de trabalho, o presidente do Conselho da Administração da SDM, Francisco Costa, opta também pelo silêncio.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não respondeu às dúvidas que esta quarta-feira lhe foram colocadas no Parlamento pela deputada do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua, aquando de uma audição a António Mendonça Mendes, em nome do Governo sobre o último relatório no combate à invasão fiscal e o novo plano até 2020.

Segundo revela o jornal ‘Público’ na edição desta quinta-feira, Mariana Mortágua revelou ter dúvidas sobre as regras de criação de postos de trabalho a serem cumpridas por todas as empresas da zona franca da Madeira, um dos problema detetados pela Comissão Europeia e pediu explicações ao Governo.