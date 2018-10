Sonae falha entrada em bolsa do negócio de retalho

A Oferta Pública de Venda (OPV) da Sonae MC ficou sem efeito, porque o grupo não conseguiu concretizar a oferta junto de investidores internacionais, segundo comunicou o grupo, esta quinta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Na origem desta decisão estiveram as condições adversas nos mercados internacionais.

“A Sonae SGPS, S.A. informa que, face às condições adversas nos mercados internacionais, a oferta

institucional não se concretizará, o que determinará, consequentemente, a não execução da oferta pública de venda de ações da Sonae MC”, explicou a empresa, em comunicado divulgado no site do supervisor.

A OPV do negócio de retalho da Sonae começou na segunda-feira, com as ações a serem vendidas entre os 1,40 e os 1,65 euros. O valor base da oferta situava-se entre os 304 milhões e 359 milhões de euros. Com o cancelamento da operação, as ordens de compra serão anuladas pelos intermediários financeiros.

A oferta era de até 217,36 milhões de ações ordinárias existentes no capital social da Sonae MC, SGPS, através de uma oferta pública a investidores qualificados e não qualificados em Portugal, bem como uma oferta particular internacional a certos investidores institucionais em outras jurisdições.

Esta colocação particular, que segundo o prospeto da OPV era condição essencial para o sucesso da operação, não foi bem sucedida devido à turbulência nos mercados financeiros durante os últimos dias.

A semana tem sido de turbulência nos mercados nacionais e internacionais. A juntar à crise em Itália, que penalizava a Europa há vários semanas, esta quarta-feira, Wall Street gerou um ‘efeito dominó’ por todo o mundo. As principais bolsas norte-americanas registaram a maior queda desde fevereiro e os índices asiáticos atingiram mínimos de quatro anos.

Na Europa, a tendência foi a mesma. O PSI 20 fechou esta quinta-feira a cair 0,82% para 4.994,35 pontos. A Sonae fechou a sessão com uma desvalorização de 2,64% 0,829 euros por ação, sendo que desde o início da semana já perdeu 3,7%.