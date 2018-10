Taxify prepara-se para a Web Summit e anuncia nova categoria ‘XL’

A Taxify, prepara-se para a Web Summit e vai reforçar o número de veículos em serviço durante a maior conferência de tecnologia em Portugal. A plataforma de serviços de transporte online, anunciou hoje uma nova categoria ”XL”, em que os utilizadores da plataforma poderão usufruir de mais uma opção de transporte, com viagens para seis pessoas.

Através do lançamento desta categoria, a ”Taxify” pretende dar resposta às necessidades dos seus utilizadores com uma nova gama de carros disponíveis e facilitar o transporte de grupos maiores, sem comprometer a sua mobilidade.

David Ferreira da Silva, responsável pela Taxify em Portugal, explica, em comunicado, que “sentimos uma crescente necessidade de apresentar uma categoria que se focasse em simplificar as viagens em grupo, sobretudo numa cidade tão turística e universitária como Lisboa. Além disso com a chegada da Web Summit é uma forma de respondermos ao aumento da procura durante os dias da conferência, permitindo que as empresas e as startups possam viajar em conjunto, diretamente para o recinto”.

A categoria XL está disponível apenas em Lisboa numa primeira fase e continuará ativa após a Web Summit.