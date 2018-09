Urgências têm 20% dos médicos com idade para dispensa integral

Um quinto dos médicos que faz urgência nos hospitais públicos já atingiu a idade que lhes permite pedir a dispensa integral. No total são 2.549 especialistas com 55 ou mais anos que escolhem continuar a cumprir turnos prolongados, de acordo com a edição do “Jornal de Notícias” (JN) desta segunda-feira.

Segundo os dados revelados ao “JN” pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) foram contabilizados em junho 1.637 médicos especialistas com dispensa do serviço de urgência por motivo de idade, o que corresponde a 12,8% do total de médicos especialistas que fazem urgência (12.789).

No mesmo mês, 2.549 especialistas (19,93% do total) com idade para dispensa do serviço noturno (50 anos) e diurno (55 anos) continuavam a exercer funções nas urgências. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos (OM) tem a perceção de que a maioria destes médicos continua nas urgências por “necessidade do hospital” e também por “solidariedade perante as equipas”, e que o “espírito das equipas não é o mesmo de há 20 anos”.