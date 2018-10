Valorização do Interior: Marcelo elogia criação de Secretaria de Estado

O Presidente da República considerou hoje, em Nelas, no distrito de Viseu, que o Governo ao criar uma Secretaria de Estado de Valorização do Interior está a dar mais peso político a uma preocupação dos portugueses.

“Não gosto de comentar remodelações no Governo, mas sublinho que começou por haver uma unidade de missão para o interior que passa a Secretaria de Estado. A minha leitura é que é uma aposta política nessa causa”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o chefe de Estado, a leitura é óbvia: “aquilo que merecia uma unidade de missão merece uma Secretaria de Estado para dar, portanto, maior peso político a essa preocupação dos portugueses”.

O chefe de Estado falava aos jornalistas ao final da manhã de hoje no Centro Escolar de Nelas, no distrito de Viseu, onde presidiu à cerimónia de distribuição do livro “Bombeirito na floresta”.

Rodeado de dezenas de crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, Marcelo Rebelo de Sousa foi muito interativo com os mais novos nos ensinamentos de como se deve cuidar da floresta e do que não deve ser feito.

A Secretaria de Estado de Valorização do Interior, criada na remodelação governamental do último fim de semana, será ocupada por João Paulo Catarino, que exercia as funções de coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior.