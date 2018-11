YouTube Music e YouTube Premium chegam a Portugal

A Google anunciou que os serviços premium de streaming Youtube Premium e Youtube Music estão oficialmente disponíveis em Portugal a partir de hoje.

O Youtube Premium permite a visualização de vídeos sem publicidade e também a reprodução de áudio enquanto o dispositivo está com o ecrã desligado o que é útil por exemplo quando está a fazer exercício físico ou em viagens de carro.

O Youtube Music entra no mercado nacional para competir directamente com o Spotify e com o Apple Music e tem uma aplicação específica para iOS e Android e um novo player web para computador. Segundo a Google, o serviço consegue combinar todas as versões oficiais dos temas e permite o acesso a milhares de playlists relacionadas, remixes, covers, versões ao vivo e a videoclipes.

Talvez a função mais diferenciadora deste serviço em relação aos outros já presentes no nosso mercado é a integração de funcionalidades de inteligência artificial avançadas no sistema de busca. No Youtube Music pode procurar temas através de termos mais vagos que noutros serviços similares. Por exemplo, pode procurar por “música do star wars” para aceder às bandas sonoras dos filmes, ou ainda utilizar um pedaço da letra de um tema para o encontrar no catálogo do serviço.

O Youtube Music também lhe faz recomendações de temas consoante o seu histórico de audição, o sítio onde se encontra ou a hora do dia.

No que respeita a preços, depois de terminar o período de teste de um mês, estão disponíveis assinaturas individuais ou de família (até 5 pessoas) que, curiosamente têm preços diferentes consoante a plataforma onde os utilizar (iOS ou Android).