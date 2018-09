Aumento do IMI não resolve o problema da reabilitação urbana, critica o PSD

Contra o agravamento da taxa de IMI, o PSD-Madeira defendeu, esta quinta-feira, em alternativa a criação de uma Sociedade de Reabilitação Urbana apta a recuperar os prédios devolutos na capital madeirense.

Elias Homem de Gouveia, vereador do PSD na Câmara Municipal do Funchal (CMF), defende que “o agravamento para o triplo da taxa de IMI sobre os prédios devolutos no centro da cidade comprova o falhanço das políticas de reabilitação urbana” e não constitui uma solução para o problema, justificando assim o voto contra dos social-democratas esta manhã em reunião de Câmara.

“É uma medida exagerada que não vai trazer nada de novo à reabilitação urbana. Pelo contrário, vai penalizar e onerar mais os proprietários”, acredita o vereador social-democrata, lembrando que cidades como Lisboa e o Porto criaram sociedades de reabilitação e “conseguiram outra dinâmica para os centros urbanos”.

Homem de Gouveia referiu ainda que Paulo Cafôfo, presidente da CMF, considerou por diversas vezes este problema como não sendo de índole financeira. “Então para a reabilitação urbana, o problema também não será de índole financeira. Será uma questão de mudar as políticas, coisa que este executivo não tem feito”, conclui.