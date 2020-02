Bruxelas mantém projeção do crescimento da economia nacional de 1,7% este ano

A Comissão Europeia manteve a projeção do crescimento da economia portuguesa de 2% para 2019 e de 1,7% para este ano e 2021, tal como no relatório de novembro. Nas projeções intercalares de inverno, divulgadas esta quinta-feira, Bruxelas justifica que a procura interna deverá continuar a apoiar a expansão do PIB nacional.

“Prevê-se que a procura interna deverá continuar a ser o principal impulsionador do crescimento durante o período de previsão, enquanto é esperado que o comércio líquido tenha uma ampla influência negativa estável”, indica a Comissão Europeia no capítulo dedicado a Portugal.

Os peritos da Comissão explicam ainda que a inflação deverá ter caído para 0,3% em 2019, “significativamente abaixo da média da zona euro”, reflexo da queda dos preços da energia, nomeadamente das oscilações do preço do petróleo, mas também das “várias alterações regulatórias que afectaram as contas da eletricidade”, assim como as atividades relacionadas com o turismo.

“Enquanto isso, os preços das casas continuaram a crescer a uma taxa acelerada de cerca de 10%. Embora se estime que o crescimento salarial atinja cerca de 3% em 2019, o impacto sobre a inflação permaneceu limitado devido à desaceleração do crescimento do emprego”, explica.

Bruxelas projeta que o desaparecimento gradual dos factores que pressionaram a inflação no ano passado permita que esta recupere para 1% em 2020 e 1,3% em 2021.