CaixaBank vende participação na Repsol

O CaixaBank acaba de concluir a venda de 4,7% do capital social da Repsol por cerca de 1,3 mil milhões de euros e deverá alienar a restante participação no final do primeiro trimestre de 2019.

Com esta operação, a entidade liderada por Gonzalo Gortázar deverá arrecadar 2.558 mil milhões de euros se tivermos em consideração a cotização atual.

A entidade financeira efetuou esta venda num dos momentos mais favoráveis da petrolífera. A Repsol anunciou um plano estratégico a 50 dólares enquanto os preços do crude estão neste momento perto dos 80 dólares por barril.