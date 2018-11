Carlos Ghosn planeava fusão entre Renault e Nissan antes da detenção

Carlos Ghosn, chairman da Nissan, estaria a planear uma fusão entre a Renault e a Nissan antes da sua detenção em Tóquio esta semana, um negócio que estava a ser obstaculizado pela marca nipónica e que a Nissan procurava abortar de todas as formas, de acordo com o Financial Times.

O chairman da Nissan, Carlos Ghosn, foi detido, esta segunda-feira, depois de uma investigação interna da construtora japonesa ter concluído que o CEO da maior aliança automóvel do mundo, o conglomerado Renault-Nissan-Mitsubishi, ter cometido evasão fiscal, declarando rendimentos abaixo do seu salário, noticia o “The New York Times”. Ghosn terá procedido desta forma fraudulenta durante “vários anos”.

A Nissan abriu a investigação interna sobre a conduta fraudulenta de Carlos Ghosn depois de ter recebido uma denúncia anónima de um colaborador que informou a empresa de que o “Le Cost Killer”, como Ghosn é conhecido na indústria automóvel, de ter declarado rendimentos abaixo do seu salário e também de ter usado ativos da empresa para benefício pessoal.

Em junho de 2017, Ghosn recebeu 7,4 milhões de euros da Renault e 9,2 milhões de euros durante o último ano enquanto CEO da Nissan.