CEO da Chronopost Portugal vai gerir atividade do grupo na América Latina

O grupo GeoPost, que reclama ser o segundo maior operador de distribuição de encomendas na Europa, nomeou Olivier Establet, CEO da Chronopost Portugal e SEUR Portugal e administrador da SEUR em Espanha, para diretor geral na América Latina, “dando continuidade à expansão das suas atividades na região”.

Olivier Establet, CEO da Chronopost Portugal e SEUR Portugal e agora diretor geral para a América Latina, sublinha que “o objetivo é continuar o excelente trabalho realizado nesta área geográfica, coordenando o desenvolvimento de novos projetos da GeoPost na América Latina”.

“A operação no Brasil está perfeitamente lançada com um crescimento de 40% logo no primeiro ano. Destaco em particular o lançamento de uma rede ‘pickup’ como existe em Portugal, mas à escala do país-continente que é o Brasil, com mais de 2.500 pontos para começar, e o objetivo de crescer até 8.000 pontos no próximo ano. A ideia é aproveitar o forte crescimento do ‘e-commerce’ na região com as soluções inovadoras que estiveram na base do nosso sucesso em Portugal e em toda a Europa”, destaca o referido responsável.

“À frente dos negócios da GeoPost em Portugal há mais de 20 anos, Olivier Establet conduziu há dois anos todo o processo de aquisição da Jadlog, a segunda maior rede privada de entrega de encomendas no mercado brasileiro, acumulando a partir de agora as funções de presidente da JadLog no Brasil com as de CEO da Chronopost e SEUR em Portugal”, conclui um comunicado do grupo.