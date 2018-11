“China deve fazer cortes no imposto das rendas para estimular o crescimento”, diz ex-ministro das Finanças

A China deve cortar os impostos de renda estimular o crescimento e apoiar a desaceleração da economia. Lou Jiwei, ex-ministro das Finanças local sugere que esta medida seja implementada, numa altura em que o país enfrenta uma guerra-comercial com os Estados Unidos, revela a agência “Reuters” este domingo.

O país encontra-se com o crescimento económico mais fraco do país desde a crise financeira global, estando já a acelerar projetos rodoviários e ferroviários, levando os bancos a aumentar os empréstimos e cortando os impostos para aliviar as pressões sobre as empresas.

“Há espaço para cortar os dois impostos sobre a renda (corporativos e pessoais)”, disse Lou Jiwei, atual presidente do Conselho Nacional da Segurança Social (NCSSF), durante um fórum sobre finanças.

O Governo tem vindo a cortar impostos e taxas de valor agregado para as empresas, mas ainda precisa reduzir a quota de 25% para o imposto de renda empresarial. A China não deverá lançar mais nenhuma ronda de investimento em infraestruturas de larga escala para estimular o crescimento, uma vez que “tal medida poderia piorar os riscos de endividamento do país”, afirmou Lou Jiwei.

Os governos locais na China já estão sobrecarregados com dívidas pesadas e o Governo “deveria usar as suas ferramentas fiscais para ajudar a reduzir os riscos da dívida nas instituições financeiras”, afirmou o ex-ministro das Finanças. O sistema de segurança social na China é “fragmentado e insustentável à medida que a sua população envelhece”, salientou Lou Jiwei.