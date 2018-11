Como medir o foco do estudante durante a aula? Investigadores de Aveiro têm solução

O sistema engloba uma câmara instalada na sala para captar toda a plateia ao longo da aula, sendo a imagem continuamente enviada para um servidor que deteta e reconhece as caras dos alunos. Estas podem ser previamente registadas no sistema, atribuindo-lhes a identificação real, ou reconhecidas em tempo real, associando um ID virtual a cada aluno. Depois de todas as caras estarem identificadas, o servidor extrai os dados necessários para estimar o foco com que os estudantes estão ao longo da sessão.

O trabalho permitirá ao professor, por exemplo, perceber em que partes da aula não conseguiu prender o olhar dos alunos e corrigir, na aula seguinte, a prestação, explicam os investigadores.

Para além das aulas, o método desenvolvido na UA poderá entrar em ação em congressos, palestras ou em qualquer outro tipo de acontecimento com público e oradores.

O sistema explora a forte ligação existente entre a posição da cabeça e o foco. Segundo um estudo realizado pelo Instituto alemão de Tecnologia de Karlsruhe e pela Universidade norte-americana de Carnegie Mellon, a pose da cabeça contribui em 88,7% para o foco de um participante.

“O sistema calcula a pose da cabeça de cada pessoa utilizando um conjunto de características retiradas da face, previamente detetada na imagem, por forma a estimar para onde estão a olhar”, explica Daniel Canedo que, juntamente com António Neves, investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro (IEETA), é responsável pela investigação.

Daniel Canedo esclarece, por seu turno: É importante mencionar que o nosso sistema não é capaz de estimar a atenção da plateia, mas apenas o seu foco. A atenção é algo complicado de se estimar, visto que um participante pode olhar para o orador ou para os conteúdos projetados durante toda a aula, o que indicaria estar atento, mas a sua mente pode estar a divagar noutros pensamentos.”