Conheça oito blogues que vão ajudar a economizar as suas refeições

Ler mais

Manter uma alimentação saudável não significa que tenha de gastar muito dinheiro.

Atualmente, e fruto do contexto económico, são cada vez mais os portugueses que procuram reduzir os gastos. O Saldo Positivo (site de finanças pessoais da Caixa Geral de Depósitos) recomenda oito blogues que procuram combinar a busca pela alimentação saudável com receitas económicas. Juntando o útil ao agradável.

Joana Roque iniciou o seu blogue em 2006 e recomenda diariamente dicas sobre como reutilizar os alimentos invés de os desperdiçar. Roque é também autora de cinco livros publicados e a sua página consta na lista dos blogues de culinária mais conhecidos em Portugal.

O blogue, que agora conta com o apoio de uma comunidade no Youtube de 228 mil subscritores é atualmente um dos canais de cozinha mais conhecidos nesta rede social. Desde pratos tradicionais portugueses, a sopas e sobremesas, Neuza Costa sugere sempre as melhores receitas tendo em conta o custo das mesmas.

Autora do blogue e veterinária de profissão, Inês Ginga, sugere nas suas publicações alternativas para cozinhar pratos com os mesmos ingredientes de sempre. A autora confessa que tira muitas vezes inspiração dos alimentos que tem no frigorífico e até dos restos que sobram (que podem resultar em saladas quentes ou frias).

Partindo sempre da base da culinária portuguesa e mediterrânica, Isabel Zibaia Rafael não tem medo de reinventar as receitas tradicionais. O seu segredo é dar lugar à imaginação, mas nunca fugindo ao objetivo principal: manter uma cozinha económica.

Mariana Teixeira criou o seu blogue com o objetivo de partilhar as suas receitas favoritas mas também como um escape do mundo real. Autora de um livro publicado, Teixeira mantém sempre duas coisas em mente na partilha das suas receitas: usar ingredientes acessíveis e partilhar receitas adaptáveis aos ”robots” de cozinha.

O nome do blogue faz jus ao nome da autora: Joana Limão. O blogue junta a partilha de receitas com dicas em vídeo que ajudam menos conhecedores da culinária a confeccionar os pratos mais saudáveis. A inspiração para as receitas publicadas chegam dos sítios mais variados como sites que a autora visita, revistas que lê ou até de idas ao mercado.

Uma boa maneira de aliar o design, fotografia e culinária é através da criação de um blogue e Sandra Santos fez exatamente isso. Na sua página, pode encontrar várias receitas que têm em comum o facto de terem um custo baixo e serem fáceis de preparar. A autora sugere também receitas inspiradas na culinária de países que visitou, nomeadamente Espanha, Itália e Ásia.

Se pretende seguir um regime alimentar mais contido nos próximos meses, este blogue pode ajudar na criação de receitas baixas em calorias e hidratos de carbono. Sara, para além de sugerir receitas saudáveis usa ingredientes de fácil acesso o que para os menos aventureiros na cozinha, pode ser uma vantagem.