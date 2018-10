Cristas questiona Costa: “Vai eliminar a sobretaxa dos combustíveis neste Orçamento do Estado ou não?”

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, questionou diretamente: “Vai eliminar a sobretaxa dos combustíveis neste Orçamento do Estado ou não?” O primeiro-ministro António Costa respondeu de forma evasiva, dizendo que “o Orçamento do Estado ainda está a ser concluído” e remetendo para a sua apresentação na próxima semana.

“Aí teremos oportunidade de ver o conjunto de medidas adotadas em matéria de mobilidade, porque elas devem ser vistas em conjunto”, afirmou Costa, salientando que entretanto “já se chegou a acordo para baixar o gasóleo profissional”.

Cristas alertou para o impacto dos preços dos combustíveis “nas vidas dos cidadãos e das empresas”.