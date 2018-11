Custo do trabalho em Portugal aumentou sobretudo na construção e indústria

O índice de custo do trabalho aumentou 1,5% no terceiro trimestre em termos homólogos, com os custos salariais a subirem 1,9% e os outros custos a diminuírem 0,1%, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo o INE, a variação homóloga do ICT de julho a setembro resultou também do efeito conjugado do acréscimo de 1,3% do custo médio por trabalhador e do decréscimo de 0,2% do número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

No trimestre anterior, o ICT tinha registado uma subida homóloga de 1,1%. De acordo com o INE, o acréscimo dos custos salariais e do custo médio por trabalhador “ocorreu em todas as atividades”, enquanto o decréscimo dos outros custos ocorreu apenas na Administração Pública e o decréscimo do número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador verificou-se apenas na Administração Pública e na construção.

Numa análise por setores de atividade económica, o INE indica que no subgrupo relativo ao setor privado da economia se verificou, no terceiro trimestre, um acréscimo homólogo de 1,7% do ICT, enquanto “nas restantes atividades económicas, que incluem maioritariamente (mas não exclusivamente) atividades na esfera do setor público, o ICT apresentou um acréscimo homólogo de 1,2%”.

Entre as atividades que abrangem, genericamente, o setor privado da economia os custos salariais aumentaram 1,6% e os outros custos subiram 1,9%, enquanto o custo médio por trabalhador aumentou 2,0% e o número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador subiu 0,3%.

Neste subgrupo, o ICT aumentou 1,7% na indústria, 4,0% na construção e 1,1% nos serviços.

Já nas atividades na esfera do setor público, os custos salariais aumentaram 2,3% e os outros custos diminuíram 2,0%, enquanto o custo médio por trabalhador subiu 0,3% e o número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador diminuiu 1,0%.

De acordo com o INE, a informação mais recente disponível relativa à variação homóloga do ICT na União Europeia refere-se ao segundo trimestre de 2018, apontando para uma evolução de 2,6%.