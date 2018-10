Dona do Mini Preço corrige contas e reduz lucros em 20 milhões de euros

O grupo de retalho DIA – Distribuidora Internacional de Alimentación reduziu os seus lucros líquidos para o ano fiscal de 2017 de 110 milhões de euros para 90 milhões de euros, após um ajuste de 20 milhões de euros correspondentes em grande parte às estimativas demasiado otimistas em relação aos descontos comerciais a serem recebidos de fornecedores.

O grupo também decidiu reduziu o efeito do património líquido negativo de 70 milhões de euros para aproximadamente 56 milhões de euros, atribuível em grande parte ao negócio na Península Ibérica.

O efeito no resultado do exercício de 2017, no montante de 20 milhões de euros, reflete-se também sobre as reservas (36 milhões de euros), num montante de 18 milhões de euros (24 milhões de euros antes do efeito fiscal) correspondentes a faturas pendentes de recebimento de fornecedores que estavam sujeitas a registo em períodos diferentes.

Os restantes 18 milhões de euros (20 milhões de euros antes do efeito fiscal) correspondem a estimativas de várias provisões.

De acordo com o grupo, essas correções, ainda provisórias, têm como objetivo alocar a cada ano as receitas e despesas que lhes correspondem, mas em nenhum caso envolvem movimentações de caixa, segundo cita a imprensa espanhola.

As ações da retalhista estão a cair 3,98% na bolsa de Madrid, para 0,845 euros.