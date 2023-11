“A 6 de junho parte o primeiro voo EasyJet a partir de Faro para Southampton, com a garantia de um voo por semana para este destino”, refere a companhia aérea europeia low cost.

7 Novembro 2023, 18h45

A EasyJet, a companhia low-cost avança a partir de hoje com uma nova rota que liga Faro a Southampton, que vai operar a partir do Verão de 2024. “A 6 de junho parte o primeiro voo EasyJet a partir de Faro para Southampton, com a garantia de um voo por semana para este destino”, refere a companhia aérea europeia.

Esta rota vem juntar-se a outras 27 rotas e um novo aeroporto – Reus, em Espanha – para onde a EasyJet vai voar no próximo Verão. A companhia “está empenhada em oferecer novos destinos de e para toda a Europa e norte de África para os seus clientes com a garantia dos melhores preços”.

Entretanto, a EasyJet já fez descolar os primeiros voos das suas cinco novas rotas para este Inverno, com partidas de Lisboa, Porto, Funchal e Faro. Os voos inaugurais das rotas outono/inverno levantarão voo entre dia 29 de outubro e 7 de novembro, fechando assim as novidades das estações frias.

O primeiro voo entre o Porto e Marraquexe foi dia 29 de outubro; o voo Copenhaga – Lisboa começou a 30 de outubro; a rota Agadir – Lisboa realizou a primeira partida a 31 de outubro; a rota Porto – Pisa começou naa semana passada, a 1 de novembro; e a Genebra – Funchal tem data marcada para dia 7 de novembro.