Europa arrasta pessimismo à bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 0,15% para 4.852,66 pontos, presssionado pelo contexto europeu. Os investidores mostram-se apreensivos perante a desaceleração da economia mundial, da subida das taxas de juro e pelo recuo no apetite para comprar títulos de empresas, causado pelo facto de a earning season estar prestes a terminar.

Antes da abertura do mercado, a EDP Renováveis informou, em comunicado enviado à CMVM, que garantiu um contrato de longo prazo de 15 anos no leilão Polaco de energia eólica onshore, para venda de eletricidade a ser produzida pelo projeto eólico Korsze, com uma capacidade total de 38 MW. Os títulos da subsidiária da EDP não acompanharam o otimismo da casa-mãe (+0,10%) e perderam 0,66% (para 7,50 euros).

Com perdas está o retalho, com a Sonae (-0,48%) e a Jerónimo Martins (0,52%) em baixa. Cotadas como as papeleiras Navigator (-0,31%) e Altri (-1,01%) ou o BCP (-0,92%) estão igualmente a desvalorizar cerca de 20 minutos após o arranque das negociações. A Galp Energia, que ontem sobressaiu pela positiva, desliza 0,20%, para14,05 euros.

Em contraciclo, a ‘verde’, estão as ações da REN – Rede Energéticas Nacionais (+2,40%), EDP – Energias de Portugal (+o,10%) e Corticeira Amorim (+0,06%).

Segundos os analistas do Caixa Bank/BPI Research, a sessão deverá ser menos líquida em virtude do feriado do Dia de Ação de Graças, que suspende Wall Street por hoje.” No entanto, a conjuntura externa continuará a fazer-se sentir no curso das ações nacionais, relegando para segundo plano as variáveis mais endógenas das respetivas empresas”, referem, numa nota de mercado.