FinTech: Monese já tem um milhão de utilizadores na Europa

A Monese, uma FinTech especialista em contas bancárias mobile, alcançou a fasquia de um milhão de utilizadores. Segundo o comunicado da empresa, “os clientes também estão a usar a Monese como conta bancária principal, com 70% dos fundos a representarem salários”.

No ano passado, a FinTech, com sede em Londres e fundada pelo esloveno Norris Koppel, viu o número de utilizadores triplicar, com três mil novos clientes por dia, especialmente no mercado da Europa continental, que representa atualmente mais de dois-terços dos registos feitos na Monese.

Fora do Reino Unido, os principais mercados residem em França e Alemanha, com mais de 1o0 mil e 80 mil registos, respectivamente.

Norris Koppel, que também é CEO da Monese, salientou que a empresa ainda está “no início” e que o marco de um milhão de utilizadores constitui “uma conquista fantástica”.

Em 2015, lançámos a Monese com duas crenças. Primeiro, os serviços financeiros devem ser verdadeiramente globais. Segundo, a tecnologia deve dar a todos acesso a serviços financeiros modernos, convenientes e acessíveis. Hoje, sentimos que estamos mais próximos desses objetivos. O facto de a maioria dos nossos clientes usar a Monese como primeira conta bancária significa que estamos a responder a uma verdadeira necessidade do mercado”

A contribuir para atingir a marca de um milhão de utilizadores esteve um conjunto de parcerias comerciais e de desenvolvimentos de produto. Através da parceria com a Avios, em fevereiro, o programa de fidelização do grupo de companhias aéreas IAG, que disponibiliza a todos os utilizadores Avios o acesso ao saldo de milhas disponíveis no programa assim como adquirir mais milhas através das compras do dia-a-dia. Seguiu-se a parceria com a Apple Pay, em abril, em 12 países europeus como o Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Itália, Polónia, Espanha, Suécia e Suíça.

A Monese tem escritórios em Portugal desde 2018 e tinha 15 pessoas a trabalhar em Lisboa no início desde ano. Em entrevista ao Jornal Económico, Norris Koppel admitiu que a empresa queria triplicar o número de colaboradores em Portugal até ao final do ano.