Florida vai ter nova contagem de votos

O estado da Florida vai ter uma recontagem de votos, para o senado norte-americano, e para o cargo de governador, refere a Reuters.

Na eleição para o senador norte-americano, o republicano Rick Scoot viu a sua liderança reduzida a 12 mil e 500 votos ou 0,15%, em relação ao democrata Bill Nelson, explica a agência noticiosa.

Bill Nelson referiu que a sua campanha vai tomar ação no sentido de que todos os votos são contados sem qualquer sem colocar em causa o processo democrático. Já Rick Scoot ordenou as forças policiais do estado para verificar qualquer tipo de violação cometido durante a recontagem.