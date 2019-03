Fogo em Proença-a-Nova mobiliza 165 bombeiros e cinco meios aéreos

O fogo lavra em três frentes na localidade de Chão do Galego desde as 10h57, sem, no entanto, ameaçar as habitações e a população, adiantou a mesma fonte. No terreno estão 165 operacionais apoiados por 47 viaturas e cinco meios aéreos.

Um outro incêndio que mobiliza um meio aéreo e 44 operacionais está a lavrar numa zona de floresta em Vila Verde, no distrito de Braga.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga disse que o alerta do incêndio foi dado pelas 06h15 de hoje.

“Não há feridos a registar”, nem “populações em perigo neste momento”, acrescentou a mesma fonte.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registava, às 13h45, 22 incêndios rurais, que mobilizavam 398 operacionais, 115 viaturas e sete meios aéreos.

Dos 22 fogos, sete estavam ativos e os restantes em resolução e conclusão.

Na sexta-feira, a ANPC alertou para o perigo de incêndio rural, entre sábado e terça-feira, devido à subida da temperatura.

Segundo a Proteção Civil, o risco de incêndio, com níveis “elevado” a “muito elevado”, ocorre em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo, distritos de Viseu, Aveiro, Guarda, Braga, Vila Real e Bragança.

Face a este cenário, a ANPC refere que “a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, está sujeita a autorização da autarquia local, devendo esta definir o acompanhamento necessário para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e zona em causa”.