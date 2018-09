Fundação Montepio entrega mais de 340 mil euros a 19 entidades do setor social

Ler mais

A Fundação Montepio prepara-se para garantir a entrega de 343,259 mil euros a 19 instituições sociais, cumprindo assim a missão do Programa FACES, “iniciativa destinada a combater a exclusão social e a apoiar projetos de três áreas de intervenção: Empregabilidade de pessoas com deficiência, Inclusão de crianças e jovens em situação de risco e Respostas inclusivas para famílias vulneráveis e pessoas sem-abrigo”, diz a Associação Mutualista Montepio Geral em comunicado.

A avaliação das candidaturas foi realizada tendo em consideração as mais-valias e riscos de cada projeto.

A cerimónia de entrega do financiamento e assinatura de protocolos tem data marcada para 27 de setembro, em Lisboa.

“Nesta segunda edição foram rececionadas 148 candidaturas, das quais 19 resultaram vencedoras, após um longo processo de preparação, receção, análise e pré-seleção realizado pela Fundação Montepio”, diz o Montepio.

Dos 19 projetos vencedores, seis são da região de Lisboa (APSA – Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger; Centro Comunitário Paroquial da Ramada, JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados – Associação Humanitária; BIPP – Inclusão para a Deficiência, Associação; Centro Paroquial da Charneca e Raríssimas – Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras), três de Leiria (Associação Fazer Avançar, Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor e o Orfeão de Leiria Conservatório de Artes), três de Setúbal (Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Montijo e Alcochete, CRL ; Inovar Autismo – Associação de Cidadania e Inclusão e ANPAR – Associação Nacional de Pais e Amigos Rett) e dois do Porto (ASAS – Associação de Solidariedade e Acção Social de Santo Tirso e Associação do Porto de Paralisia Cerebral). A somar a estas, foram também selecionadas a KAIRÓS – Cooperativa de Incubação de Iniciativas de Economia Solidária (Açores), a Casa dos Choupos – Cooperativa Multissetorial de Solidariedade Social CRL (Aveiro), a Associação LEQUE (Bragança), o CEIFAC – Centro Integrado de Apoio Familiar de Coimbra (Coimbra) e a Associação Conversa Amiga (Madeira).