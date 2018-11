FC Porto SAD é a que está mais dependente da venda de jogadores

Dos três grandes do futebol nacional aquele que está mais dependente de vender jogadores é o Futebol Clube do Porto. A SAD dos ‘dragões’ gastou 134 milhões de euros sem a transação de ativos, de acordo com o Estudo do Observatório do Futebol da Universidade Europeia.

Já as SAD de Sporting e Benfica despenderam sem a venda de jogadores 110 e 116 milhões de euros, respetivamente.

Analisando as três últimas épocas desportivas, o estudo, que foi desenvolvido pelo Observatório do Futebol da Universidade Europeia com base nos relatórios e contas anuais das SADs, analisou quatro variáveis que caracterizam a estratégia financeira-desportiva destes clubes, nomeadamente o rácio de endividamento, a pressão da folha salarial, a dependência da venda de jogadores e a relação valor-custo do plantel.

Contudo, os rendimentos da Benfica SAD (sem transação de jogadores) foram superiores (122 milhões) às SADs de ‘leões’ e ‘dragões’, com 92 milhões e 107 milhões de euros, respetivamente, ou seja o clube da Luz foi a única sociedade que apresentou resultados positivos sem a transação de ativo, não fazendo depender por isso a sua operação da compra e venda de jogadores para se manter financeiramente no positivo.

Não perca o debate no “Jogo Económico” sobre as finanças dos três ‘grandes com Luís Miguel Henrique, João Marcelino e Luís Vilar: