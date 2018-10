Gasóleo desce até 2 cêntimos na próxima semana

Na próxima semana, os preços dos combustíveis vão descer.

O preço do gasóleo vai cair até 2 cêntimos/litro, enquanto o da gasolina sofre uma queda mais ligeira de 1,5 cêntimos/litro, refletindo as cotações médias dos combustíveis nos mercados internacionais, de acordo a informação adiantada esta sexta-feira por fontes do setor contactadas pelo Jornal Económico.

Saiba onde estão os postos com os combustíveis mais baratos:

Gasolina Gasóleo Intermarché de Valença (1,450 euros) Intermarché de Valença (1,245 euros) Combsantos de Vale da Mata, em Mortágua (1,454 euros) Intermaché de Ourém (1,289 euros) Intermarché de Ourém (1,458 euros) Gasolar, em Caminha (1,299 euros) Pingo Doce de Castelo Branco – Cruz de Montalvão (1,486 euros) Gasolar, em Monção (1,299 euros) Intermaché de Condeixa-a-Nova (1,488 euros) Francisco Laia Nunes, Lda (1,305 euros)