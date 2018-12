Global Portfólio Investment põe 3,1% da Altri à venda através de “Accelerated Bookbuilding”

A Global Portfolio Investments, sociedade de direito espanhol, vai vender a a totalidade da posição no capital da empresa portuguesa Altri no mercado através de um processo de Accelerated Bookbuilding.

A sociedade controlada pela entidade Indumenta Pueri informa ter decidido lançar uma Oferta Particular de Venda de ações de capital social da Altri SGPS, papeleira de Paulo Fernandes, nos termos do qual o Oferente admite vender até 6,255,491 ações, representativas de 3,1% do capital social da Altri.

“A Oferta e a venda de ações será exclusivamente dirigida e executada a/junto de investidores institucionais fora dos EUA de acordo com o regulamento S do United States Securities Act de 1933, e suas alterações e dentro dos EUA apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definido no Securities Act, numa transação não sujeita a registo ao abrigo do Securities Act, através de um processo de Accelerated Bookbuilding, sujeito à procura, preço e condições de mercado”, escreve a Altri ealtrim comunicado à CMVM.

Os termos finais da Oferta serão comunicados após a conclusão do processo de Accelerated Bookbuilding, que deverá ocorrer até 5 de Dezembro de 2018.

O Banco UBS Limited, com sede London, foi mandatado para atuar como “Sole Bookrunner” pela Global Portfolio Investments SL.

O Oferente, se a transacção for realizada com sucesso, deixa de ter qualquer ação da Altri.