Grupo Jerónimo Martins cresceu em vendas, lucros e EBITDA em 2019

O Grupo Jerónimo Martins registou um desempenho positivo ao longo do exercício de 2019 em diversos indicadores económicos e financeiros, com destaque para as vendas consolidadas do grupo, que cresceram 7,5% face ao verificado no ano precedente, para um montante de 18,6 mil milhões de euros.

Os lucros do grupo retalhista português, que opera no mercado nacional, na Polónia e na Colômbia, também registram um desempenho positivo, com um crescimento de 7,9%, para um total de 433 milhões de euros, o equivalente a 390 milhões de euros, depois de aplicada a norma contabilística IFRS16.

Também o EBITDA do grupo liderado por Pedro Soares dos Santos esteve em alta no ano passado, com uma subida de 7,9%, para 1.045 milhões de euros.

“2019 foi um ano de notável desempenho a todos os níveis, confirmado pelo forte crescimento de vendas e de resultados de todas as insígnias, que permitiu superar, pela primeira vez, a marca dos mil milhões de euros de EBITDA consolidado. Destaque também para a redução das perdas de EBITDA da Ara e para o atingimento do ponto de ‘breakeven’ do EBITDA da Hebe”, detsaca um comunicado do Grupo Jerónimo Martins, enviado há minutos para a CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

(em atualização)