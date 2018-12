INESC TEC e Sonae integram consórcio do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia na área industrial

EIT Manufacturing – Leading Manufacturing innovation is Made By Europe é o nome do projecto vencedor na área da indústria transformadora, lançado pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT).

É constituído por 50 parceiros europeus, dois dos quais são portugueses – o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e a Sonae.

A missão do EIT Manufacturing é a de “juntar actores importantes no domínio da indústria transformadora europeia em ecossistemas de inovação, que permitam adicionar um valor único aos respectivos produtos, processos e serviços”.

A melhoria da competitividade das empresas europeias, com vista à criação de emprego e protecção do meio ambiente, são objectivos centrais deste projecto.

Até 2030, este consórcio pretende criar e apoiar cerca de 1000 startups, formar ou ajudar cerca de 50 mil pessoas a adquirir novas competências, assim como dinamizar a criação de 360 novos produtos e soluções tecnológicas, e garantir que, pelo menos, 30 % das matérias primas utilizadas sejam recuperadas para novas utilizações.

O EIT Manufacturing, coordenado pela Universidade de Patras (Grécia), arranca já em 2019. Paris foi a cidade escolhida como sede do EIT Manufacturing.

Adicionalmente, cinco hubs de inovação vão ser criados na Europa: Bilbau (Espanha), Darmstadt (Alemanha), Gotemburgo (Suécia), Milão (Itália) e Viena (Áustria). Será o hub instalado em Bilbau que servirá os parceiros de Portugal, Espanha e França.

Com a aprovação do EIT Manufacturing, o EIT passa a ter oito projectos em diferentes áreas da sociedade – EIT Climate-KIC, EITDigital, EIT Food, EIT Raw Materials (que o INESC TEC também integra, sendo o único parceiro português), EIT InnoEnergy, EIT Health e EIT Urban Mobility.