Investidores institucionais e de retalho levam Fundo Allianz AI a superar os mil milhões em património

O fundo de ações Allianz Global Artificial Intelligence (AI) ultrapassou a barreira dos mil milhões de euros em património, “refletindo o forte interesse dos investidores institucionais e de retalho por esta estratégia”, anuncia esta segunda-feira, dia 19, a gestora de investimentos ativos.

Lançado na Europa em março de 2017 pela Allianz GI, o primeiro do seu género no continente, tem por missão investir em empresas que impulsionam o desenvolvimento da Inteligência Artificial (AI) em todas as suas formas e todo o mundo.

O Allianz Global AI foi desenhado especificamente para beneficiar do potencial disruptivo da AI e assume como meta principal “perseguir as mudanças introduzidas por essa tecnologia transformadora e investir nas empresas mais bem posicionadas, para oferecer uma criação de valor inigualável para os acionistas”. A empresa considera assim que ao analisar este potencial e integrar diretamente na carteira as empresas que vão impulsioná-lo e também beneficiar desse mesmo potencial, a estratégia passa por aproveitar “um crescimento dinâmico e sustentável transversal ao mercado”.

Par além de considerar que o facto de o fundo ter atingido a barreira dos mil milhões de euros traduz o interesse demonstrado pelos investidores, Sebastian Thomas, Senior Portfolio Manager, afirma ainda que a estratégia passa por “procurar investir em empresas inovadoras de todos os setores e em todo o mundo que desenvolvem ou alavancam a tecnologia de inteligência artificial – e não é gerida pelos habituais índices de tecnologia, fortemente ponderados por ações tecnológicas mega cap (de elevada capitalização)”. “Tipicamente, o fundo tem acima de 75% em active share ou proporção ativa na carteira face à maioria dos fundos globais de tecnologia”, ressalva.

Importa ainda recordar que o Fundo Allianz Global AI é uma expansão de uma estratégia lançada no Japão a 9 de setembro de 2016, em parceria com a Sumitomo Mitsui Asset Management e a Nikko. No total, a estratégia apresenta mais de 4 mil milhões de dólares em ativos sob gestão globalmente.