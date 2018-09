Isabel dos Santos garante não ter processado João Lourenço

Ler mais

Isabel dos Santos desmentiu na sua conta do Twitter que tenha movido algum processo contra João Lourenço, presidente de Angola.

A filha de José Eduardo dos Santos garantiu na rede social não ter movido “qualquer processo contra João Lourenço, nem contra nenhuma pessoa em relação à concessão do Porto da Barra do Dande”.

Em comunicado, a empresária angolana diz que a notícia não corresponde à verdade. “Isabel dos Santos não moveu qualquer processo contra o Presidente de Angola, General João Lourenço, nem contra nenhuma pessoa física, em relação à concessão do Porto da Barra do Dande”, diz a nota enviada às redações.

O comunicado explica que a “Atlantic Ventures, na qualidade de entidade adjudicatária da concessão do Porto da Barra do Dande, solicitou um procedimento arbitral e requereu ao Estado Angolano a avaliação jurisdicional do acto administrativo de revogação da concessão, nos termos previstos e permitidos pela legislação angolana”.

A empresária angolana Isabel dos Santos terá avançado com uma ação cível contra o atual presidente de Angola, João Lourenço, noticiava o jornal Expresso ao início da tarde de hoje. Em causa, estará a perda de construção do Porto da Barra do Dande.

A 6 de julho, a empresa angolana Atlantic Ventures, detida pela empresária, disse ter tido conhecimento sobre a anulação do negócio através da comunicação social e afirmou-se “surpresa“.

“A revogação da referida concessão, agora comunicada, tem um carácter expropriatório nos termos da lei angolana e da lei internacional. Com a decisão infundada de revogar a concessão, o Estado Angolano fica exposto ao pagamento de indemnizações previstas pela lei angolana e pelo Direito Internacional, o que implica custos adicionais para o Estado e, portanto, para o contribuinte”, referiu a empresa num comunicado enviado ao Jornal Económico na altura.

