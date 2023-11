Clube dos Autores, Multicare Vitality, IDE Social Hub, Dams at your Fingertips, Ethiack, Digitall, Deepneuronic e MOSAICO foram os selecionados para representar Portugal na edição deste ano do World Summit Awards 2023.

15 Novembro 2023, 19h52

A APDC liderou o processo para a escolha dos vencedores do World Summit Awards (WSA), para o qual foram selecionados o Clube dos Autores, Multicare Vitality, IDE Social Hub, Dams at your Fingertips, Ethiack, Digitall, Deepneuronic e MOSAICO, para representar Portugal na edição deste ano.

Esta é uma iniciativa mundial que premeia as melhores inovações digitais com impacto na sociedade, em oito categorias distintas.

Sandra Fazenda Almeida, Diretora Executiva da APDC e National Expert do WSA, afirma que “as tecnologias disruptivas, com destaque para inteligência artificial, estão a impactar tudo e todos. E estão na base de uma verdadeira onda de inovação e empreendedorismo, com o desenvolvimento de soluções à medida, que respondem a problemas concretos com que se debatem as mais variadas atividades”.

Segue-se agora a seleção do júri da shortlist de candidatos , e depois o WSA Grand Jury vai avaliar e anunciar os vencedores dos cerca de 180 países envolvidos na iniciativa. Os vencedores vão apresentar os seus projetos no WSA Global Congress.

“Portugal dá cartas na inovação de base tecnológica e com os projetos vencedores vamos exatamente mostrar, mais uma vez, o nosso potencial lá fora”, salienta Sandra Fazenda Almeida.