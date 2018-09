Joana Marques Vidal deverá continuar na PGR

É quase certa a recondução de Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República (PGR), falta apenas ouvir o que têm a dizer os partidos com assento parlamentar, segundo a notícia avançada este sábado pelo “Expresso”.

Ao que o semanário apurou junto de fontes ligadas ao processo, a confirmação de que a procuradora se mantém à frente do Ministério Público “está na calha” – de acordo com a expressão utilizada pelos porta-vozes – mas só se tornará pública, pelo menos, depois de António Costa regressar da visita oficial a Angola.

Em causa está o facto de Joana Marques Vidal estar associada à PGR e ao processo relativo a Manuel Vicente, contestado pelo governo de Luanda. No entanto, após a ministra da Justiça falar com os partidos e o primeiro ministro voltar deverá saber-se se a atual procuradora se mantém no cargo. O jornal refere que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa até já combinaram a data e a forma de anunciar a sua recondução.