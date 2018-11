Juros da casa aumentaram para 1,051% em outubro

A taxa de juro nos contratos de crédito habitação aumentaram para 1,051% no mês de outubro, mais 0,8 pontos base (p.b) face ao verificado no mês de setembro. Em relação aos contratos realizados nos últimos três meses, a taxa de juro cresceu para 1,5 p.b em outubro, para 1,459% ((1,444% no mês anterior), segundo os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística esta quarta-feira, 21 de novembro.

A prestação média vencida registou um ligeiro aumento de um euro face ao mês de setembro, fixando-se agora nos 243 euros. Já o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação diminuiu 13 euros, sendo agora de 52.160 euros.

Para a Aquisição de Habitação (destino de financiamento de maior relevo no conjunto do crédito habitação) a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,073%, mais 0,7 p.b. que no mês anterior. Em relação aos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este tipo de financiamento cresceu 1,6 p.b., para os 1,451%.