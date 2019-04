Lucros da Jerónino Martins recuam 14,5% no primeiro trimestre

Os lucros da Jerónimo Martins recuaram 14,5% para 72 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. As vendas registaram um aumento de 1,1% para 4,2 mil milhões de euros, com a empresa a destacar os “efeitos negativos da proibição de aberturas ao domingo na Polónia e da ausência de Páscoa” no primeiro trimestre.

Já os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) recuaram 0,6% para 214 milhões de euros.

Separando as unidades, as vendas do Pingo Doce subiram 2,6%, as do Recheio aumentaram 1,9%, as da Hebe e da Biedronka na Polónia cresceram 23,3% e 2% respetivamente. Já as vendas da Ara na Colômbia valorizaram 28%.

“Entrámos em 2019 com força e os resultados do primeiro trimestre refletem essa dinâmica. Todos os nossos negócios registaram muito bons desempenhos de vendas e de rentabilidade, que ganham ainda mais relevância num contexto de calendário negativo e de aumento do número de dias de fecho obrigatório das lojas ao domingo, na Polónia. Estou confiante na nossa capacidade de superar os desafios à vista e de continuar a crescer acima do mercado ao longo de 2019″, disse em comunicado o presidente e administrador-delegado Pedro Soares dos Santos.