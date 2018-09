Menos de seis meses foram suficientes para vender 85% das casas em Portugal

Cerca de de 85% das casas que se encontravam no mercado no último ano para venda demoraram menos de seis meses a serem vendidas, de acordo com os dados divulgados pelo jornal “Público” desta sexta-feira, através da Associação Portuguesa dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

De acordo com o presidente da APEMIP, Luís Lima o tempo médio da venda de habitações tem vindo a baixar de forma acentuada. “Em 2014 e 2015 o tempo médio de venda era superior a dois anos. Atualmente, um terço dos imóveis demora entre um e seis meses a ser vendido”, destacando ainda que “a percentagem das vendas em menos de três meses vai aumentar este ano”.

Segundo a APEMIP dos cerca de 85% de casas que demoraram a ser vendidas em menos de seis meses, 37,7% levam entre um e três meses e 46,67% entre a quatro a seis meses e somente 4,44% das habitações permanecem no portefólio dos mediadores mais de um ano para serem vendidas.