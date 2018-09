Moody’s alerta: Brexit sem acordo ganha força e poderá levar Reino Unido à recessão económica

O risco de um Brexit sem acordo entre Bruxelas e Reino Unido “subiu materialmente” nos últimos meses, alertou a agência de notação financeira Moody’s, esta quinta-feira, explicando ainda que um desacordo com a União Europeia (EU) provocará danos na economia britânica.

Em caso de sair da União Europeia sem acordo prévio, Londres poderá enfrentar, a longo prazo, num período de recessão económica. O Reino Unido e a UE “provavelmente tomarão medidas rápidas para limitar a separação a curto prazo”, mas uma saída desordenada “claramente colocaria desafios mais significativos do que uma saída negociada” afirmou o principal autor do relatório da Moody’s Colin Ellis, ao “Financial Times” (FT).

A curto prazo, uma saída britânica da UE desordenada levaria a uma desvalorização “acentuada da libra, levando a um aumento temporário da inflação e um recuo nos salários reais nos dois ou três anos seguintes” à conclusão do Brexit. “Por sua vez, pesaria nos gastos do consumidor e pressionaria o crescimento, com o risco de o Reino Unido entrar em recessão ”, defende a Moody’s, num relatório publicado após o ministro britânico para o Brexit, Dominic Raab, pedir à imprensa para parar de recorrer ao Brexit para justificar “facilmente” qualquer mau resultado do governo de Theresa May.