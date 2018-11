Natixis quer contratar mais 150 colaboradores para Portugal até ao próximo ano

A Natixis pretende recrutar mais 150 trabalhadores em Portugal até ao 2019, depois de já ter contratado 500 colaboradores.

A Divisão internacional de banca empresarial e de investimento, de gestão de ativos, de seguros e serviços financeiros do Groupe BPCE instalou o centro de IT no Porto, em 2016, e pretende recrutar na área da tecnologia, segundo comunicado divulgado esta segunda-feira.

Neste sentido, organiza no próximo dia 22 de novembro nas instalações em Paris, França, o evento Get Together@Paris.

“Este evento gratuito, que será dedicado a profissionais portugueses ou luso-descendentes da área tecnológica a residir em França e que tenham interesse em regressar a Portugal, terá como objetivo principal dar a conhecer o projeto da Natixis em Portugal – o Centro de Excelência em IT, no Porto – bem como as principais soluções que lá são desenvolvidas”, explica a empresa.

A agenda inclui ainda a possibilidade de networking com as equipas, entre outras atividades.