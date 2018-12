No penúltimo mês do programa, BCE comprou 206 milhões de dívida portuguesa

O Banco Central Europeu (BCE) comprou 206 milhões de euros em dívida pública portuguesa, em novembro, que deverá ser o penúltimo mês do programa de compras, segundo dados divulgados esta segunda-feira. O montante compara com os 265 milhões de euros comprados em outubro.

Lançado em março de 2015 para estimular a inflação e o crescimento económico na zona euro, o programa já levou o BCE a adquirir 36.514 milhões de euros de dívida portuguesa. No total dos países do bloco, a instituições comprou 10.122 milhões de euros em novembro e 7.41 biliões de euros desde o início do programa.

No início do quarto trimestre do ano, o volume de aquisições caiu para metade – 15 mil milhões – e deverá terminar no final de dezembro. Após este período, o BCE irá ainda implementar um programa de reinvestimentos dos montantes dos ativos que atinjam as maturidades, enquanto as taxas de juro de referência deverão manter-se em mínimos históricos pelo menos até ao final do verão de 2019.