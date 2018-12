Portugal 2020 supera esta semana pagamento de dois mil milhões às empresas

Pedro Marques anunciou hoje, dia 17 de dezembro, em Leiria, que ainda durante esta semana, o programa Portugal 2020 fará pagamentos de fundos comunitários às empresas que permitirão atingir a meta estabelecida no Orçamento do estado para 2018, ou seja, uma fasquia de dois mil milhões de euros.

O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas salienta que, quer em 2017, quer em 2018, não só foram atingidas as metas estabelecidas, como se bateu o recorde de pagamentos de fundos às empresas, que tinha sido atingido em 2014, com um montante de cerca de 600 milhões de euros.

Recorde-se que na semana passada, fora lançados novos concursos do Portugal 2020 para as empresas, um total de incentivos de cerca de 300 milhões de euros, que irão, segundo as estimativas do ministério liderado por Pedro Marques, alavancar um investimento global de cerca de mil milhões de euros, de acordo com as novas regras de reprogramação do Portugal 2020.

No arranque deste Governo, o reforço dos pagamentos de fundos europeus foi uma das primeiras medidas estabelecidas pelo atual governo, com o pagamento de 100 milhões de euros nos primeiros 100 dias do Executivo de António Costa.

De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, a meta de pagamentos era de 1,250 milhões de euros no final do ano passado, tendo chegado a a 1,3 mil milhões de euros.

Este ano, deverão ser atingidos pagamentos de incentivos às empresas no valor de 2.024 milhões de euros, o que, a concretizar-se, corresponderá a um crescimento de 67% face ao ano precedente, mais 815 milhões de euros em termos absolutos em comparação com os dados de execução do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional no ano passado.