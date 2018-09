Portugal é o centro global dos oceanos e da economia do mar por 18 dias. Começa hoje com a Shipping Week

Portugal recebe hoje a “Portugal Shipping Week” e, durante 18 dias, torna-se o centro do mundo relacionado com os oceanos e a economia do mar. Até ao início de outubro, realizam-se entre Lisboa e Cascais quatro grandes eventos internacionais, a par de diversas iniciativas complementares, que reunião milhares de agentes do sector marítimo de todo o mundo.

O primeiro e principal evento é a “Portugal Shipping Week 2018”, que decorrerá entre esta segunda-feira, 17 de setembro, até sexta-feira, reunindo os principais especialistas mundiais do setor para a discussão das novas realidades e dos novos desafios do transporte marítimo mundial.

Esta é a primeira vez que este evento se realiza fora de Londres ou Bruxelas. Segundo a Shipping Innovation, organizadora do evento, a “Portugal Shipping Week 2018” vai “mostrar o papel de Portugal como centro marítimo global de transporte e logística”, juntando decisores políticos portugueses, armadores e operadores e outros stakeholders do sector marítimo, “que se concentrarão na navegação da região, em todos os seus aspetos, bem como nas tendências e influências globais”. O destaque recai sobre a presença de agentes do sector do “mundo lusófono da Europa, América do Sul, África e Ásia, juntamente com líderes da indústria marítima internacional”.