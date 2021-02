Presidente do Conselho Europeu diz que Cimeira Social deve ser “extremamente concreta”

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje esperar que a União Europeia aproveite “de forma extremamente concreta” a Cimeira Social organizada pela presidência portuguesa, para fixar “objetivos comuns”, tendo os jovens em mente.

Intervindo na abertura da Semana Parlamentar Europeia – evento coorganizado pelo Parlamento Europeu e pela Assembleia da República -, Charles Michel lançou um apelo, “destinado aos responsáveis políticos, no plano nacional, local e europeu”, no sentido de pensarem nos jovens e naquela que classificou como “a geração covid-19”.

Apontando que todos “aqueles que têm cerca de 20 anos em 2020 e 2021”, os “responsáveis pelo despertar da consciência climática e pelo compromisso da UE” com o combate às alterações climáticas, viram a sua vida ‘virada de pernas para o ar’ com a pandemia da covid-19, que ditou “uma juventude confinada”, o presidente do Conselho Europeu disse que é neles que os responsáveis políticos, e não só, devem pensar na tomada de decisões.

“Teremos dentro de alguns meses [em Portugal] um encontro importante, com a mobilização de forças sociais, forças empresariais , forças políticas, em torno dos temas da transição digital e climática. Espero que, em conjunto, possamos usar esse momento de forma extremamente concreta para fixarmos objetivos comuns, tanto no plano nacional como no plano europeu, e dar essa perspetiva aos jovens de poderem tomar em mãos o seu destino e realizar os seus sonhos, na medida do possível”, afirmou Charles Michel.

Para o presidente do Conselho Europeu, é fundamental que a transição climática e a transição digital, os dois grandes alicerces do plano de recuperação e resiliência das economias europeias no pós-covid, “tenham um impacto positivo para os jovens”.

A Cimeira Social, agendada para 07 e 08 de maio, no Porto, é um dos eventos centrais do programa da presidência portuguesa do Conselho da UE, onde se prevê que os 27 endossem o plano de ação do Pilar Social Europeu, que será apresentado pela Comissão Europeia, previsivelmente em março.

A edição de 2021 da Semana Parlamentar Europeia decorre hoje, pela primeira vez por videoconferência, coorganizada pelo Parlamento Europeu e pela Assembleia da República, no quadro da dimensão parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

Criada em 2012, esta ‘semana parlamentar’, que visa contribuir para assegurar a “responsabilização democrática dos executivos no domínio da governação económica e da política orçamental na UE”, decorre este ano de forma virtual devido às restrições em vigor na Europa devido à pandemia da covid-19, mas conta com um leque alargado de altos responsáveis políticos, incluindo os líderes das três instituições da UE.