PSI 20 negoceia ‘flat’, com Mota-Engil e Sonae Capital em destaque

O principal índice bolsista português, PSI, negoceia flat, para 4.870,34 pontos, esta quinta-feira, apesar das valorizações de Mota-Engil e Sonae Capital que lideram ganhos.

Em Lisboa, a Mota-Engil valoriza 2,7%, para 1,70 euros, beneficiando da revisão do BPI aos preços-alvo e às recomendações de várias empresas cotadas do PSI 20. O banco entende que a Mota-Engil é uma das cotadas com maior potencial de valorização – mais de 70%. Já a Sonae Capital dispara 5,20%, para 0,78 euros.

Em contraciclo, segue a Pharol que cai 1,23% para 0,19 euros, depois de ter sido aprovado o aumento de capital pelos acionistas, para que a Pharol possa reforçar a sua posição na Oi. A Sonae SGPS (-1,30%) também se destaca em terreno negativo.

Entre as principais praças europeias, a tendência é ‘verde’: na Alemanha, o DAX sobe 0,29%; no Reino Unido, o FTSE 100 cresce 0,84%; o francês CAC 40 valoriza 0,67%; o holandês AEX sobe 0,01%; em Espanha, o IBEX35 cresce 0,07%; e o italiano FTSE MIB valoriza 0,17%.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,03% para 59,07 euros, enquanto a cotação do crude WTI sobe 0,14%, para 50,36 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,20%, para 1,138 dólares, e a libra perde 0,42%, para 1,277 dólares.