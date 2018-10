Queijo são Jorge: Um produto à conquista do mundo, da América do Norte a Macau

As vendas do queijo de São Jorge, produto DOP Denominação de Origem Protegida dos Açores, está em alta e partiu à conquista do mundo, em vários continentes. Uma tendência de reforço da procura por parte do consumo que também está a ser seguida a nível interno.

Apesar de a LactAçores, união de cooperativas produtoras de laticínios açorianos nas diversas ilhas do arquipélago, não ter revelado os valores de vendas, Nailah Tayob, responsável pela exportação desta entidade, adiantou ao Jornal Económico que as vendas do queijo de São Jorge DOP aumentaram 16,5% no ano passado em valor, 15% em volume, face a 2016. O que quer dizer que o preço unitário deste produto gastronómico está a subir.

“Em algumas curas do queijo, no próximo ano irá ser incrementado o preço, nomeadamente em curas prolongadas, dada a escassez do produto”, explica Nailah Tayob, em declarações ao Jornal Económico.

E, por falar em exportação, os principais mercados de destino exterior do queijo de São Jorge, em termos de maiores quantidades, são os Estados Unidos, o Canadá e Macau. “O queijo [de São Jorge] está a ganhar espaço nos mercados internacionais porque já começam a reconhecer qualidade nos produtos portugueses. E, por ser DOP, acaba por ser procurado”, defende Nailah Tayob. A mesma responsável acrescenta que, “no mercado interno, o facto de estar a ser comunicado pela LactAçores e com a ajuda da divulgação através dos chefs de cozinha, o queijo de São Jorge DOP está cada vez mais na ‘moda’”.

A LactAçores, que comercializa em exclusivo o queijo de São Jorge para os quatro cantos do planeta, apresentou este produto regional há poucas semanas, no continente, em Castanheira do Ribatejo, num evento que teve por objetivo dinamizar e sensibilizar para a importância deste produto na economia regional e no património gastronómico nacional.

A iniciativa contou com a presença do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos; do secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte; do presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, entre outros responsáveis políticos, além do chef Vítor Sobral e de profissionais do setor dos laticínios e de representantes da grande distribuição.

Uniqueijo agrupa oito cooperativas

Mais particularmente, este queijo São Jorge DOP resulta do trabalho da Uniqueijo, que agrupa oito cooperativas com 129 produtores, emprega 95 funcionários e produz mais de 15 milhões de litros de leite.

O queijo de São Jorge DOP é um produto tradicional e muito apreciado, normalmente com sete meses de cura, obtido a partir de leite cru de vaca.

Produzido exclusivamente na ilha de São Jorge desde que esta foi descoberta (século XV), deve a sua especificidade às características dos pastos abundantes nas zonas de média e elevada altitude, além da perícia e dos saberes dos queijeiros jorgenses.

Sendo relevante dizer que os queijos de São Jorge têm uma gama variada, com vários tipos de curas, podendo ir até um máximo de 90 dias.

Em 1986, foi criada a Região Demarcada do Queijo de São Jorge e atribuída a regulamentação do registo de Denominação de Origem Protegida (DOP) à marca Queijo de São Jorge.

Identificação da LactAçores

Fundada em 2004, a LactAçores é formada por cooperativas que representam cada ilha do arquipélago açoreano, entre elas a Uniqueijo (São Jorge), a C.A.L.F (Faial), a Unileite (São Miguel) e a Leite Montanha (Pico).

A LactAçores comercializa essencialmente leite, natas, queijos e manteiga, através da distribuição dos seus produtos, do armazenamento e do apoio logístico, trabalhando no total com 1.113 produtores, 569 funcionários e 238,5 milhões de litros de leite.

Entre as marcas comercializadas pela LactAçores, contam-se a Nova Açores, Topo, Moledo, São Miguel, Ilha Azul, Famoso, MicMac, Lourais e Capelinhos, além da já referida São Jorge DOP.

A plataforma logística da empresa encontra-se em Portugal continental, em Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, nas proximidades de Lisboa, detendo uma capacidade para 800 toneladas de queijo e manteiga e nove milhões de litros de leite.