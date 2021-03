Requalificação da Mata da Nazaré terá investimento de 500 mil euros

O investimento alocado para a requalificação da Mata da Nazaré deverá ser superior a 500 mil euros. A intervenção será composta por duas fases. O concurso da primeira fase deve estar finalizado nos próximos três meses, e a conclusão da segunda fase está prevista para o primeiro semestre de 2022.

O vice-presidente do Governo da Madeira, Pedro Calado, anunciou, no fim-de-semana, numa visita à Mata da Nazaré, que daqui a três meses deve estar concluído o concurso referente à primeira fase da requalificação da Mata da Nazaré, um espaço com cerca de 12.500 metros quadrados.

A segunda fase é a requalificação do espaço. O governante refere que a expetativa é que se avance para esta fase até final do ano, e que esta esteja concluída no primeiro semestre de 2022.

Entre as intervenções a realizar na segunda fase estará: colocação de uma cafetaria e de um espaço de esplanada, uma zona infantil, um circuito de manutenção para exercício físico, um espaço para apresentação de conteúdos culturais, e uma zona para pessoas com mobilidade reduzida.

O governante sublinhou que só no Bairro da Nazaré existem 1450 fogos, e cerca de 700 estão sob gestão da Investimento Habitacionais da Madeira (IHM). Temos mais de 4.500 pessoas que beneficiam diretamente deste espaço”, sublinhou o vice-presidente do Governo da Madeira.