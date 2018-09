Santander nomea Andrea Orcel como novo CEO

O Grupo Santander, nomeou Andrea Orcel como novo presidente executivo, para substituir José Antonio Álvarez, que passa agora a vice-presidente executivo do grupo espanhol. Ana Botín mantém o cargo de chairwoman.

Estas nomeações serão efetivas depois de serem obtidas as autorizações necessárias, mas “nunca antes de 01 de janeiro de 2019”, segundo o comunicado do Santander.

Orcel é atualmente membro do comité executivo do banco suiço UBS e desempenhou anteriormente cargos no Bank of America e Merrill Lynch. José Antonio Álvarez será vice-presidente do Santander e presidente executivo do Santander Espanha, em substituição de Rodrigo Echenique Gordillo, que cessa funções.

“A experiência internacional e estratégica de Andrea Orcel fortalecem ainda mais nossa equipa,” adianta a nota, ” [Orcel] vai-nos ajudar a alcançar a nossa ambição de construir o melhor banco comercial, bem como desenvolver uma plataforma digital global”.