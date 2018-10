Saúde: reclamações dos utentes aumentam 72% até setembro

Entre janeiro e setembro de 2018, chegaram ao Portal da Queixa, rede social de consumidores em Portugal, cerca de 2.034 reclamações dirigidas ao setor da Saúde, verificando-se um aumento na ordem os 72%, comparativamente com o período homólogo.

O mau serviço prestado, apontado tanto às unidades de saúde do serviço público como do serviço privado, apresenta-se como o principal motivo de reclamação da maioria dos consumidores. Evidencia-se assim ainda o facto de os serviços de saúde mais reclamados serem os organismos públicos: hospitais e maternidades (num aumento de 61%), centros de saúde (aumento de 51%) e, por fim, os grupos de saúde privados (com uma subida na ordem dos 75%).

Neste contexto, o mau atendimento é o principal motivo das reclamações dos portugueses (130 queixas). Segundo a análise feita às reclamações, os utentes revelam ter sido alvo de um mau atendimento e, por vezes, não obtêm qualquer tipo de resposta, esclarecimentos, nem sequer a prestação do serviço.

Quanto aos motivos das queixas nos centros de saúde passam também pelo mau atendimento, mas também há situações de falta de atendimento telefónico ou falta de médico de família.

Grupos de Saúde Privados não são exceção

Desde o início do ano, já chegaram ao Portal da Queixa mais de 200 reclamações dirigidas ao setor privado da Saúde. Atualmente, muitos são os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que são atendidos em instituições privadas devido aos contratos de prestação de serviço com o Estado e com o aumento da oferta de planos de saúde.

Estes motivos direcionam muitos doentes para estes locais, contudo não garantem um melhor serviço. Prova disso é o aumento na ordem dos 75% do número de reclamações dirigidas aos grupos de saúde privados, verifica o Portal da Queixa.

Mau atendimento, cobranças indevidas, negligência e falta de informação/esclarecimentos são alguns dos principais motivos das queixas dos utentes nesta esfera privada.