Seixal atrai investimento de mil milhões

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, prevê que nos próximos meses entrem no concelho mais de mil milhões de euros de investimentos privados, nacionais e estrangeiros, no setor hoteleiro e turístico, mas também na indústria farmacêutica e em infraestruturas. Em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, o autarca que lidera o concelho que esteve em destaque na última edição do SIL – Salão Imobiliário de Lisboa destaca que o boom imobiliário e turístico, se está a refletir também no crescimento exponencial do alojamento local no concelho.

Qual é a procura de novos habitantes estrangeiros no concelho do Seixal?

O aumento da procura do mercado imobiliário tem-se feito sentir no concelho do Seixal, estando a surgir empreendimentos de elevada qualidade de construção, não só em áreas próximas da Baía do Seixal, como é o caso da Quinta da Trindade, como no interior do município, na proximidade de áreas mais naturalizadas, como são os casos dos empreendimentos da Quinta do Pinhão e do Monteverde. Atualmente, é interessante constatar que o Seixal vive uma nova dinâmica em termos sociais e habitacionais. Exemplo é o número de cidadãos estrangeiros que têm vindo a escolher o concelho para residir, em particular franceses e suecos, e que tem vindo a aumentar de ano para ano, por verem no concelho um território com grande qualidade de vida às portas de Lisboa. A perspetiva é que o número de residentes estrangeiros venha a aumentar substancialmente nos próximos tempos, tendo em conta que o município tem recebido a visita de inúmeras delegações estrangeiras que pretendem visitar o concelho tanto para residir como para investir. A participação do concelho em vários certames pelo país tem também levado a que muitos nos queiram visitar e conhecer. O nosso clima, a nossa localização geográfica, a poucos minutos de Lisboa e em especial a nossa Baía do Seixal são grandes atrativos que têm feito com que muitos cidadãos estrangeiros escolham o Seixal e não outras localidades para residir. Desde o início de 2017, até à data atual, podemos falar da instalação de cerca de 200 novos agregados familiares estrangeiros, no Seixal, essencialmente, franceses, suecos e suíços.

No que respeita a oferta imobiliária e turística, quais são os projetos hoteleiros e resorts inovadores em curso?

No âmbito da estratégia de requalificação das frentes ribeirinhas, são cinco os projetos que permitirão reabilitar toda a zona em torno da Baía do Seixal: o Hotel Mundet, o Hotel da Quinta da Trindade, o porto de recreio do Seixal Hotel Largo dos Restauradores, o Eco Resort da Ponta dos Corvos e o Hotel e porto de recreio da Amora.

Começando pelo Hotel Mundet, está situado na frente ribeirinha, em pleno núcleo urbano antigo do Seixal, e com uma vista privilegiada para a Baía do Seixal e Lisboa. Possui um elevado potencial para a instalação de uma unidade hoteleira de quatro estrelas ou superior, com implantação num terreno de 3.680 metros quadrados, com possibilidade de edificar três pisos mais um recuado, e cave para estacionamento, com capacidade para mais de 150 quartos. Tratando-se da antiga fábrica corticeira Mundet, este hotel terá como particularidade a utilização deste material, sendo, portanto, o seu conceito associado à indústria corticeira.

Como vai ser atribuída esta unidade hoteleira?

O procedimento de hasta pública decorrerá em duas fases que se desenvolvem da seguinte forma: a primeira fase, de pré-qualificação, na qual os candidatos terão de apresentar ao nível de estudo prévio, um projeto para o empreendimento turístico que pretendem edificar na parcela de terreno objeto da hasta pública, bem como do modelo de gestão preconizado. Esta fase terminou a 3 de outubro.

A segunda fase, de licitação para arrematação da parcela, será restrita aos candidatos qualificados na primeira fase. O valor base de licitação, referente à segunda fase, é de 457.520 euros, abaixo do qual não são admitidas propostas.

Qual é o investimento e os prazos previstos de abertura?

A hasta para concurso público estará disponível no mês de maio de 2019. O investimento previsto é de 10 milhões de euros.

E quanto ao projeto do Hotel da Quinta da Trindade?

A Quinta da Trindade é propriedade do município do Seixal, tem uma área de 15.556 metros quadrados e os indícios das primeiras edificações remontam ao século XV. Oferece uma localização privilegiada junto à Baía do Seixal e ao rio Tejo, ao terminal fluvial e ao Centro de Estágios do Sport Lisboa e Benfica. Tem uma excelente vista sobre a cidade de Lisboa. Constitui um pólo do projeto Seixal Vila-Hotel, pela intenção de instalar uma unidade hoteleira de conceito nos edifícios que a compõem. Depois, temos o projeto do porto de recreio do Seixal, associado ao Hotel Largo dos Restauradores. O porto de recreio do Seixal, a implantar entre o antigo terminal fluvial do Seixal e o estaleiro da Navaltagus, permitirá acolher 188 embarcações e uma grande diversidade de atividades económicas associadas (restauração, hotelaria, centros náuticos, pesca, etc.), dando resposta à cada vez maior procura de locais de acostagem para embarcações de recreio. Localizado no núcleo urbano antigo do Seixal e junto à Baía do Seixal, com uma excelente vista sobre Lisboa, é um dos locais com maior potencialidade para acolher também uma unidade hoteleira – o Hotel Largo dos Restauradores. Este projeto constituirá um destino turístico de qualidade e diferenciador nos municípios da margem esquerda do Tejo, beneficiando de uma profunda ligação à Baía do Seixal, ao seu património histórico e cultural, às embarcações tradicionais e às atividades náuticas em geral.

Há ainda o projeto do Eco Resort do Seixal…

A Câmara Municipal do Seixal está a desenvolver um plano de pormenor com os proprietários da Ponta dos Corvos com o objetivo de se concretizar no local um projeto turístico diferenciador, numa zona de grande riqueza natural, inserida na Área de Reserva Ecológica Nacional, entre a Baía do Seixal e o Tejo. Trata-se de uma restinga com 2,5 quilómetros de extensão, com uma praia, que possibilitará um turismo ligado à natureza e à preservação do ambiente, com construção sustentável. De uma riqueza natural invulgar e uma forte proximidade a ecossistemas ainda bastante íntegros, exerce uma enorme atratividade sobre os habitantes das zonas urbanas circundantes. Obteve, em 2013, a classificação de águas balneares, a primeira atribuição no estuário do Tejo. Tal levou a um forte aumento da procura deste local como zona de lazer, em especial na época estival.

Mas quais serão as características deste projeto?

O projeto a implementar terá características muito direcionadas para a sustentabilidade ambiental, tendo em conta a relevância dos valores naturais em presença. A área a edificar respeitará todas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública, e todas as estruturas deverão ser o menos intrusivas possível, pelo que, nesta fase de desenvolvimento inicial, apenas podemos avançar com uma estimativa de investimento na ordem dos 20 milhões de euros. A concretização de um projeto desta natureza, tendo em conta todos os procedimentos de natureza legal/urbanística, poderá rondar os quatro anos.

Também há projetos para a Amora…

Há o Hotel e porto de recreio da Amora. Trata-se de um projeto inovador, junto ao Estádio da Medideira, que vai ser requalificado através de uma intervenção que o transformará no Estádio Municipal da Medideira. Como produto complementar, surgirá uma unidade hoteleira e um porto de recreio que permitirá a chegada dos nautas por via marítima.

A construção deste hotel poderá ser modular e evolutiva. Mas prevê-se uma capacidade sempre acima dos 200 quartos. Há ainda a possibilidade de fazer uma partição do hotel em três partes distintas: hotel normal com centro de treino; aparthotel; residência sénior ou de saúde assistida. Este projecto está inteiramente aberto às adaptações que melhor possam corresponder às expetativas e às opções estratégicas dos investidores que nele decidam apostar. Terá de ser desenvolvido ao nível de licenciamento e, posteriormente, de execução, mas todas as diretrizes construtivas estão delineadas na sequência do início da construção do estádio, já a partir de maio de 2019. O estudo preliminar do porto de recreio em Amora contempla seis fingers, sendo que, cada um, permitirá algumas dezenas de acostagens.

De que forma se pode comprovar que o concelho do Seixal está a ser procurado de forma crescente por investidores nacionais e internacionais?

O município do Seixal apresenta uma localização geoestratégica de enorme relevância na península de Setúbal e na Área Metropolitana de Lisboa, constituindo um território com elevado potencial para a captação de investimento, fixação de empresas e instalação de pólos agregadores de dinâmicas de de­senvolvimento económico-social.

Principalmente, nos últimos dois anos, temos verificado um grande desenvolvimento, quer ao nível da recuperação de edifícios antigos para habitação, quer ao nível de novos estabelecimentos de restauração e alojamento local.

Recebemos diariamente visitas de investidores, portugueses e estrangeiros de diferentes nacionalidades, franceses, holandeses, alemães, israelitas, chineses, brasileiros, entre outros, que pretendem conhecer os grandes projetos estruturantes em curso no município. A autarquia tem trabalhado para dar a conhecer as potencialidades do concelho dentro e fora de portas, marcando presença em vários salões imobiliários, como o de Paris, o de Lisboa ou o de Cannes, de forma a dar a conhecer os projetos e captar investimentos que trarão benefícios para o concelho e para a população. Tem ficado evidente o potencial e o interesse que tem suscitado em agentes económicos de grande envergadura nacional e internacional, como grupos espanhóis, franceses e chineses. Exemplo e fruto do nosso trabalho de projeção, estabeleceram-se contactos que viabilizarão a instalação no concelho, a breve trecho, de uma grande multinacional da área das ciências da saúde, com um investimento de 200 milhões de euros e a criação de mais de 200 postos de trabalho diretos.

Quem é o investidor e quais os prazos previstos para se concretizar esse projeto?

O início da concretização do investimento, no terreno, está previsto até ao final de 2018, mas não lhe posso adiantar mais pormenores.