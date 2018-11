Semapa com lucro de 97,5 milhões de euros nos primeiros 9 meses de 2018

Este ano, a semana do semana Black Friday levou ao registo de mais queixas dos consumidores. Aumento do preço antes da promoção, falta de stock no momento da compra e atraso de entrega lideram o topo da tabela das reclamações junto do Portal da Queixa. Marcas no setor da tecnologia como FNAC, Worten, Media Markt, bem como no comércio a retalho foram as marcas visadas.